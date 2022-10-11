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لبنان
"الضمان" يحذر المستشفيات!
Lebanon 24
11-10-2022
|
05:19
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صدر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماغي البيان الآتي:
"في 23/9/2022، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكّرة إعلامية شرح بموجبها آلية تعديل التعرفات لبعض الأعمال الطبيّة والاستشفائية في فرع ضمان المرض والأمومة في الضمان، حيث أعلن بأنّ هذه التعرفات الجديدة خارج المستشفى أصبحت سارية المفعول اعتباراً من التاريخ المشار إليه أعلاه بعدما تم تعديل برامج المكننة الخاصّة بذلك، وأنّ التعرفات الإستشفائيّة الجديدة سوف تطبّق في الأيّام القليلة القادمة فور إنجاز برامج المكننة الخاصّة بذلك، وقد كان ذلك بعد عمل دؤوب قامت به فرق المكننة في الصندوق والمديريّات والوحدات المعنية بهذا الملف.
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وبناءً على النظام المتعلّق بصلاحيات المدير العام، وعملاً بالأسس المعتمدة في الصندوق، أصدر الدكتور كركي 155 قراراً بتاريخ 7/10/2022 قضى بموجب كلّ منها تعديل أسعار الخدمات الاستشفائية في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق - كلّ على حدة - بلغت قيمة هذه التعديلات حوالى ضعفين ونصف قيمة التعرفات السابقة، على أن تصدر لائحة بالأعمال الجراحية المقطوعة لاحقاً والتي سوف تبلغ قيمتها ثلاثة أضعاف القيمة الحالية.
وعليه، حذّر المدير العام المستشفيات المتعاقدة معه من تقاضي أي فروقات مالية إضافية غير مبررة وذلك تحت طائلة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة تصل حدّ وقف السلفات المالية أو حتى فسخ العقود معها.
كما تعهّد الدكتور كركي للمضمونين أنه لن يتهاون مع أيّ جهة لا تلتزم بالتعرفات الجديدة للصندوق أو تتقاضى فواتير صحيّة مبالغ بها ويدعوهم الى التقدّم بشكوى أمام الأجهزة الرقابية في الصندوق لحماية حقوقهم وتحصيلها.
كذلك، دعا مدير عام الصندوق أجهزة الرقابة في الصندوق لاسيما المراقبة الطبية والمراقبة الإدارية على المستشفيات الى التشدد في متابعة ملفات جميع المرضى المضمونين ورفع الاقتراحات المناسبة بحق المستشفيات التي تبالغ بالفروقات المالية التي تتقاضاها من المضمونين لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها. كما أعلن المدير العام بأن مديرية التفتيش والمراقبة سوف يكون لها دور أساسي ومساعد لضبط تصرفات بعض المستشفيات التي تعمد الى ابتزاز المضمونين".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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