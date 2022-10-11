ميقاتي تسلّم نسخة عن المسودة النهائية لاتفاق الحدود البحرية: تشبث لبنان بحقوقه ومطالبه افضى الى هذه النتيجة الايجابية

أمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"ان يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في التوصل الى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية.

Advertisement

وفي خلال تسلمه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق صباح اليوم في السراي الحكومي، قال الرئيس ميقاتي: ان الموقف اللبناني الموحّد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه افضى الى هذه النتيجة الايجابية، وكلنا امل ان تبلغ الامور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية".

وشكر الرئيس ميقاتي الادارة الاميركية على الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل اليه، وبشكل خاص السيد اموس هوكشتاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر.





شركة توتال كما توجه بالشكر الى فرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول الى ما تم التفاهم عليه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة".

واجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة توتال الفرنسية ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال افريقيا جان جايلي.



وفي خلال الاجتماع طلب الرئيس ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا.

الوزير فياض

و أعلن الوزير فياض بعد الاجتماع: عقدنا لقاء مع دولة الرئيس ميقاتي وانضم الينا مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة"توتال" والفريق المحلي الموجود على الأرض في شركة توتال انرجي، وكان الحديث إيجابيا جدا في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة على ملف الترسيم، وان شاء الله يصل هذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية لمصلحة لبنان أكان بالنسبة الى الموارد والى حقنا في كامل حصتنا في حقل "قانا " من دون مشاركة أحد فيه، اضافة الى الإسراع في موضوع التنقيب ،اي حل موضوع الترسيم والالتزام الكلي في الوقت ذاته لشركة "توتال" والكونسورسيوم بالبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها وهي عملية تأخذ وقتا اضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية.

وكشف أن العمل سيكون جديا على هذا الموضوع،وهذا ما وعدتنا به شركة "توتال"، وهذا أمر ايجابي جدا بالنسبة للبنان وسيسمح له ان يكون دولة على الخارطة النفطية لمنطقة البحر الابيض المتوسط ،والتزام" توتال وأيني" هما على هذا الأمر. و أعلن الوزير فياض بعد الاجتماع: عقدنا لقاء مع دولة الرئيس ميقاتي وانضم الينا مدير منطقة الشرق الأوسط في شركة"توتال" والفريق المحلي الموجود على الأرض في شركة توتال انرجي، وكان الحديث إيجابيا جدا في ما يتعلق بالتطورات الحاصلة على ملف الترسيم، وان شاء الله يصل هذا الملف إلى خواتيمه الإيجابية لمصلحة لبنان أكان بالنسبة الى الموارد والى حقنا في كامل حصتنا في حقل "قانا " من دون مشاركة أحد فيه، اضافة الى الإسراع في موضوع التنقيب ،اي حل موضوع الترسيم والالتزام الكلي في الوقت ذاته لشركة "توتال" والكونسورسيوم بالبدء بأعمال التنقيب وتنفيذها وهي عملية تأخذ وقتا اضافة إلى تحضير المواضيع الهندسية واللوجستية.وكشف أن العمل سيكون جديا على هذا الموضوع،وهذا ما وعدتنا به شركة "توتال"، وهذا أمر ايجابي جدا بالنسبة للبنان وسيسمح له ان يكون دولة على الخارطة النفطية لمنطقة البحر الابيض المتوسط ،والتزام" توتال وأيني" هما على هذا الأمر.

اضاف: أود ان أشيد بهذه الخطوة وننتظر لقاء دولة الرئيس الياس بو صعب مع الرؤساء الثلاثة لتتبلور نهائيا الورقة المتعلقة بالترسيم،ونحن كوزارة طاقة معنيون اكثر بالتنقيب الذي سيحصل بالتزامن مع حل موضوع الترسيم من دون تأخير وهذا ما شددنا عليه.

وردا على سؤال قال،:"ان الامور اللوجستية يلزمها وقت، ولكن ستبدأ الأعمال فورا ، والشركة تأخذ الأمر بجدية ولا ضرورة للسلبية في التعاطي معها، وسيكون لي لقاء مع الشركة اليوم في وزارة الطاقة لمتابعة الحديث عن هذا الموضوع.

إجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة انتشار الاوبئة

وكان رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمكافحة انتشار الاوبئة وشارك فيه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،وزير الصحة العامة فراس الأبيض، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين ، وزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن.



بعد الاجتماع قال وزير الصحة: "عقدت اللجنة الوزارية المتعلقة بوباء الكوليرا اجتماعها الاول، وتم البحث في آخر المستجدات المتعلقة بوباء الكوليرا وانتشاره في لبنان، كما تم شرح الوضع الميداني ان كان بموضوع تأمين المياه او الصرف الصحي والإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار الوباء من قبل الوزارة والشركاء الدوليين، بالإضافة الى خطة وزارة الصحة العامة للترصد والتعامل مع الإصابات المحتملة. وبعد النقاش تم اتخاذ القرارات التالية:





اولا: تأمين الطاقة الكهربائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين لمحطات ضخ المياه ومحطات الصرف الصحي خاصة بالإضافة الى تأمين المعقمات اللازمة لتوزيعها على مؤسسات المياه، إضافة الى البلديات وصهاريج توزيع المياه، وهذا الامر سيتم بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها الصليب الاحمر اللبناني.





ثانيا: الطلب من المجتمع الدولي وخاصة المنظمات التي تعنى بشؤون النازحين القيام بواجباتها وتأمين ما يسمح بإيجاد بيئة صحية سليمة للنازحين والحد من اية اثار جانبية على البلد المضيف، وفي هذا السياق دعا الرئيس ميقاتي الى اجتماع مع الهيئات والمنظمات الدولية سيعقد غدا في السراي.



ثالثا: الطلب من وزارة المالية التسريع بدفع المستحقات للبلديات وللعاملين في المستشفيات الحكومية .





رابعا:الطلب من وزارة الزراعة تكثيف القيام بالفحوصات اللازمة للمنتوجات الزراعية المستوردة او المنتجة محليا.



خامسا: تفعيل نقاط الرقابة الصحية على المعابر مع اخذ الاجراءات المناسبة من فحوصات وإرشادات مع التشدد بإجراءات المراقبة بالتعاون مع الاجهزة الامنية والمنظمات الدولية.



سادسا:الطلب من وزارة الصحة العامة استكمال الاجراءات التي أعلن عنها في خطة الاستعداد والمواجهة لوباء الكوليرا والتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح وخاصة للاستعمال في أماكن التجمعات الكبيرة المغلقة مثل السجون وغيرها.وستعقد وزارة الصحة العامة مؤتمرا يوم الخميس بعد اجتماع لخلية الأزمة للتشدد اكثر في هذه الاجراءات.





اخيرا، الطلب من وزارة الاعلام بذل كل الجهود المطلوبة والتعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية لتكثيف حملاتها التوعوية على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وشبكات التواصل الاجتماعي.



اسئلة



هل آمنت الطاقة لمضخات الصرف الصحي؟



أجاب: أمنت الطاقة لهذه المحطات من خلال الكهرباء التي أمنتها مؤسسة كهرباء لبنان او عبر المازوت الذي تم تأمينه من قبل الشركاء الدوليين لمحطات رفع المياه المبتذلة، مما سمح لنا بحل مشكلة المياه الملوثة في المخيمات وغيرها.



وردا على سؤال عن عدد الاصابات ووضعها قال: "ما يجمع بين هذه الحالات أن غالبيتها هي من النازحين السوريين، مما يزيد الاعتقاد بأن هناك انتشارا للوباء الموجود في سوريا في لبنان. ان ما يشكل أرضية خصبة لانتشار الوباء في لبنان هو غياب الخدمات الأساسية في اماكن تجمع اللاجئين من مياه سليمة او صرف المياه الصحية.

الموازنة