سرقوا مولدا كهربائيّاً ومعدات زراعية تُقدّر بـ5000 دولار

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مجهولين دخلوا بواسطة الكسر والخلع الى ارض زراعية في بلدة عنجر، تعود ملكيتها للمدعو كارابيت فاكرجيان، وسرقوا مولدا كهربائيّاً ومعدات زراعية.

وقُدرت قيمة المسروقات بخمسة الاف دولار.