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لبنان

جثة داخل شقة شرق صيدا

Lebanon 24
11-10-2022 | 05:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور ليل أمس، على جثة رجل في العقد الخامس من العمر في شقته في منطقة الهلالية شرق صيدا.
 
 
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صيدا

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