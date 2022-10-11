اتفاق الترسيم... "حزب الله" غير معارض

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لفت مسؤولان لبنانيان لوكالة "رويترز" إلى أن "حزب الله" وافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، معتبراً أن المفاوضات قد انتهت.كما أشارت الوكالة إلى أن إسرائيل قد تعلن موافقتها النهائية على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان في غضون 3 أسابيع.