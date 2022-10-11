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لبنان

في أوّل تعليق... ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ عن إتّفاق ترسيم الحدود البحريّة مع لبنان؟

Lebanon 24
11-10-2022 | 06:36
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بعد الإعلان عن التوصّل إلى مسودة اتّفاق حول ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، قال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس "لم نتنازل قيد أنملة في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".
 
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وأضاف غانتس: "سنعرض اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان على الجمهور بشفافية".
 
 

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