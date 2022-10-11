في أوّل تعليق... ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيليّ عن إتّفاق ترسيم الحدود البحريّة مع لبنان؟

بعد الإعلان عن التوصّل إلى مسودة اتّفاق حول ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، قال وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس "لم نتنازل قيد أنملة في اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان".

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وأضاف غانتس: "سنعرض اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان على الجمهور بشفافية".