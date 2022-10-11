منعاً لانتشار الكوليرا... مطالبات بإغلاق الحدود مع سوريا

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طالب رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني" وممثل الرابطة الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البرفسور رائف رضا "باغلاق كل المنافذ البرية مع سوريا موقتا نظرا لانتشار الكوليرا فيها بشكل خطير لتقليل عدد الاصابات عندنا، تفاديا لانتشار الكوليرا بشكل واسع، خصوصا في ازدياد حركه التنقل".واوضح انه "يمكن ان يكون القادم الى لبنان ليس لديه اعراض ، بخاصة في مرحلة الحضانة لهذه البكتيريا بين يومين الى خمسه ايام، بعدها ينقل العدوى"، مشيرا الى انه يمكن ان تكون "الخضروات والفواكه وسواها القادمة من سوريا ملوثة من بؤر الكوليرا".ورأى "ان عدم اجراء هذا الاقفال للحدود سيفاقم الحالات، التي اعتقد انها كثيرة جدا اكثر مما تعلنه وزارة الصحة وبخاصة في الشمال، ولا ندري في مناطق اخرى"، متسائلا: "هل ان فحص الكوليرا PCR موجود في كل المختبرات؟، واين هي هذه المختبرات، وهل هو متوافر مجانا؟".واشار الى ان "الكوليرا تنتقل عبر البراز بسبب سوء الخدمات الصحية والصرف الصحي والمياه الملوثة في بعض مناطق الشمال وعند تجمعات النازحين السوريين والمخيمات الفلسطينية وغيرها ،ولا ندري في مناطق اخرى، مع التذكير ان منطقة الشمال تعرضت سابقا لمرض اليرقان وحاليا الكوليرا والمصدر الاساسي هو ثلوث مياه الشفة وعدم وجود صرف صحي سليم"، معتبرا ان" توزيع المناشير لا يكفي".