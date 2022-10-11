ميقاتي في بعبدا بعد ظهر اليوم... ما الذي سيبحثه مع عون؟

أفادت "الجديد" أنّ الرئيس نجيب ميقاتي سيزور قصر بعبدا برفقة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بعد ظهر اليوم، للاجتماع مع الرئيس ميشال عون وتحديد موقف لبنان من الاستفتاء الروسي على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا.

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