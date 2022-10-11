ميقاتي رأس إجتماعاً مخصصاً للبحث في أوضاع الجمارك

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا مخصصا للبحث في أوضاع الجمارك في السراي الحكومي، شارك فيه رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك ريمون خوري، رئيس لجنة تسيير أعمال المركز الآلي الجمركي هيثم ابراهيم وأعضاء من المجلس الأعلى، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدير العام لادارة المناقصات جان العلية ووفد من الهيئات الاقتصادية ضم: نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، مدير عام الجمعية طلال حجازي والسيدين مروان اليمن وغسان سوبرة. كما شارك في الإجتماع الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

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نصراوي

واعلن نصراوي بعد اللقاء: "اجتمعنا مع دولة الرئيس بحضور مديرية المجلس الأعلى للجمارك والجهات المالية المختصة وبحثنا في إعادة تجهيز معدات الجمارك التي هي في حالة سيئة، فكان اللقاء حول تأمين المداخل لإعادة تجهيز هذه المعدات. وتم الإتفاق على الآلية المالية وتوصلنا الى اتفاق مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية وأخذنا موافقة الرئيس ميقاتي عليها، وننتظر تنفيذها في وزارة المالية للمباشرة بإصلاح المعدات.

حجازي

اما حجازي فقال: "ان توقف نظام المعلوماتية يوقف كل ما هو وارد وصادر من البلد واليه، وما نقوم به كقطاع خاص هو محاولة ايقاف هذا القطاع على رجليه ضمن أطر لا تزيد العبء على المستهلك بل ضمن أطر قانونية لصرفها في المكان المناسب لإعادة تشغيل وصيانة هذا المركز الآلي.



لجنة التربية النيابية

والتقى الرئيس ميقاتي وفدا من لجنة التربية النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن مراد والنواب السادة: ادغار طرابلسي، بلال حشيمي، إيهاب حماده وانطوان حبشي.

النائب مراد

بعد اللقاء قال النائب مراد: "نقلنا الى الرئيس ميقاتي توصيات لجنة التربية النيابية وهي اولا: الموضوع المتعلق بالصناديق التشغيلية للمدارس كي يستطيع

وزير المالية صرف الاموال المستحقة لدعم الموظفين والمعلمين.

اما التوصية الثانية فهي متعلقة بإنشاء مجالس تحكيمية في المدارس الخاصة، لأننا نريد ايجاد حل بالنسبة لهذا الموضوع، كما تطرقنا الى موضوع دعم الجامعة اللبنانية وفحوصات كورونا وإيجاد الحل التوفيقي بين الأمرين لإعطاء الجامعة اللبنانية حقوقها. كذاك عرضنا موضوع التعويضات للمتقاعدين في المدارس الخاصة والذين يعانون ظلما، كذلك تطرقنا الى موضوع دعم المعلمين بشكل عام في هذه الظروف من خلال مساعدة وزير التربية لكي نستطيع الانطلاق الدراسي بشكل هادئ ولحماية الأجيال المقبلة.

والتقى الرئيس ميقاتي سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.