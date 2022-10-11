قرار قضائيّ بشأن مشروع نبع الطاسة.. ماذا في المستجدات؟

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أصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرارا باسم الشعب اللبناني اعتبر فيه انه "وبعد الاطلاع على معطيات ملف الاشغال عند نبع الطاسة، ونتيجة تقرير الخبير حسان صفا وحيث ان المادة 579 ا.م.م اجازت لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير المستعجلة في المواد المدنية والتجارية لاصل الحق فقد تقرر ما يلي:- الترخيص بمتابعة الاعمال في مشروع مياه نبع الطاسة بموضوع الملف وذلك مع التزام توصيات الخبير صفا المحددة في تقريره.-رد طلب وقف الاعمال في المشروع موضوع الدعوى لعدم الثبوت".