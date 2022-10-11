اللمسات الاخيرة للمرحلة الاولى من العودة الطوعية للنازحين بين عون والحجار

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار لاوضاع الوزارة والخطوات المبذولة للتخفيف من وطأة الازمة التي يعيشها لبنان عن المواطنين، اضافة الى المراحل التي قطعتها المساعي اللبنانية لتأمين العودة الطوعية للنازحين السوريين في ضوء القرارات المتخذة في هذا السياق.واوضح الوزير الحجار بعد اللقاء، انه "تم وضع اللمسات الاخيرة على امكان تحقيق هذه العودة في وقت قريب للمجموعة الاولى من النازحين الى سوريا، وهي خطوة تشكل المرحلة الاولى من هذا المسار الذي يتوقع ان يستمر باطراد خلال الفترات المقبلة، بهدف التخفيف من اعداد النازحين السوريين، لما فيه مصلحة لبنان وسوريا على حد سواء".