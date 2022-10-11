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لبنان

إطلاق نار في طرابلس بسبب أفضليّة مرور

Lebanon 24
11-10-2022 | 07:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً وقع في منطقة الزاهرية - طرابلس بين كل من المدعو "ا.م" و"ا.ز"، تطوّر لاحقاً الى إطلاق نار، من دون تسجيل إصابات. 

وعُلم أنّ الإشكال سببه أفضلية مرور.
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إشكال

طرابلس

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