إطلاق نار في طرابلس بسبب أفضليّة مرور

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ إشكالاً وقع في منطقة الزاهرية - طرابلس بين كل من المدعو "ا.م" و"ا.ز"، تطوّر لاحقاً الى إطلاق نار، من دون تسجيل إصابات.



وعُلم أنّ الإشكال سببه أفضلية مرور.

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