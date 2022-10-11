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لبنان

سلوم: هذا الأمر يؤثر على نوعيّة وجودة الدواء

Lebanon 24
11-10-2022 | 07:28
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 استنكر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، "اقفال مكتب "غلاكسو" العلمي ، وتسريح عشرات الصيادلة والاختصاصيين".  واعتبر ان "اقفال المزيد من المكاتب العلميّة في لبنان يؤثّر على نوعيّة وجودة الدواء وتامين الادوية الحديثة".
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ودعا "المعنيين في السلطة الى حماية المكاتب العلمية وكل عناصر القطاع الصحي في لبنان ، واعتماد استراتجية نقابة الصيادلة الضامنة لذلك".
المصدر: الوكالة الوطنية
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