سلوم: هذا الأمر يؤثر على نوعيّة وجودة الدواء

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استنكر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، "اقفال مكتب "غلاكسو" العلمي ، وتسريح عشرات الصيادلة والاختصاصيين". واعتبر ان "اقفال المزيد من المكاتب العلميّة في لبنان يؤثّر على نوعيّة وجودة الدواء وتامين الادوية الحديثة".ودعا "المعنيين في السلطة الى حماية المكاتب العلمية وكل عناصر القطاع الصحي في لبنان ، واعتماد استراتجية نقابة الصيادلة الضامنة لذلك".