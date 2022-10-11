تفاصيل جديدة حول تقرير جودة الهواء في بلدتي فيع وكفرحزير

ردّ رئيس جمعية وصية الأرض المهندس فارس ناصيف، على شركة "الترابة الوطنية - إسمنت السبع" بخصوص التقرير الذي أوردته الشركة عن جودة الهواء في بلدتي فيع وكفرحزير. وجاء في الرد:

"ذكرت شركة السبع أن منظمة جرينبيس تبنت دراسة جودة الهواء في بلدتي فيع وكفرحزير والصحيح ان غرينبيس قامت بالدراسة ابتداءً من مرحلة قياس الملوثات التي تمت بالتعاون مع مختبراتها في جامعة Exeter وجامعة البلمند وصولاً الى كتابة ونشر التقرير. في الرد ايضاً ذكرت شركة الترابة ان التقرير يشير الى المقالع كمسبب وحيد للتلوث المسجل في الدراسة. إن الدراسة منشورة وفي متناول الجميع، ندعوا الى قرائتها كاملة والتاكد ان الدراسة لم تزعم ما نسب لها في هذا الخصوص!

والمقالع التي في المنطقة مكشوفة دون غطاء نباتي على مساحات شاسعة، وهذا يكفي لانتشار الغبار مع الهواء دون الحاجة لاي حركة استخراج!".

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وتابع في الرد: "اما عن الكلام أن الشركات ومقالعها في المكان القانوني فإننا نشير إلى جواب السبع إلى بلدية كفرحزير بناء على طلب البلدية بأنها تعمل وليس لديها اي ترخيص.

مما تقدم نجد أن شركة السبع تعمل مخالفة للقوانين وعملها غير قانوني كما تدعي وانها لم ولن تقوم بتسوية وضعها القانوني والبيئي حتى الساعة".



