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لبنان

ملوثات جرثومية في مياه الضنية؟

Lebanon 24
11-10-2022 | 07:47
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أوضحت مؤسسة مياه لبنان الشّمالي، في بيان موجه إلى المشتركين بالمياه في منطقة الضنية، بأنه "وبعد ورود أخبار عن إنتشار مرض إلتهاب الكبد الفيروسي A في المنطقة، قامت فرق المؤسسة بأخذ عينات من المياه من عدة أماكن من الشبكة وفحصها في مختبر المؤسسة المركزي، وقد تبين بنتيجة الفحص أن المياه خالية من أية ملوثات جرثومية، كما وأنها صالحة للشرب والإستعمال المنزلي".
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ودعت المؤسسة "المواطنين لعدم إستخدام أي مياه مجهولة المصدر، حرصاً على الصحة والسلامة العامة".   



المصدر: الوكالة الوطنية
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