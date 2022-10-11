باسيل في بعبدا... ماذا سلّم الرئيس عون؟ (صور)

تسلّم رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورقة "التيار الوطني الحر" للأولويات الرئاسية خلال استقباله وفداً من نواب تكتّل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل، في قصر بعبدا.



Advertisement وقال باسيل بعد اللقاء إنّ "هذا العهد بدأ بإقرار المراسيم وينتهي بإقرار الترسيم ما يضع لبنان على الخط السيادي والحقوقي".