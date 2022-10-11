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لبنان

باسيل في بعبدا... ماذا سلّم الرئيس عون؟ (صور)

Lebanon 24
11-10-2022 | 07:54
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تسلّم رئيس الجمهوريّة ميشال عون ورقة "التيار الوطني الحر" للأولويات الرئاسية خلال استقباله وفداً من نواب تكتّل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل، في قصر بعبدا.
 
وقال باسيل بعد اللقاء إنّ "هذا العهد بدأ بإقرار المراسيم وينتهي بإقرار الترسيم ما يضع لبنان على الخط السيادي والحقوقي".
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