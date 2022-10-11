وهاب: اسرائيل ركعت للحزب.. وهذا ما قاله عن الحرب!

بمعزل عن الكلام الإنتخابي للابيد كل التحليلات الجدية الإسرائيلية تقول أن إسرائيل ركعت للحزب . أما ما هو أهم هو الكلام الإسرائيلي عن المسيرات الإيرانية التي أطلقها الروس على أوكرانيا وفعاليتها. تأكدوا أننا في عصر جديد والحرب أصبحت إما مستحيلة أو مدمرة للجميع .
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) October 11, 2022
بمعزل عن الكلام الإنتخابي للابيد كل التحليلات الجدية الإسرائيلية تقول أن إسرائيل ركعت للحزب . أما ما هو أهم هو الكلام الإسرائيلي عن المسيرات الإيرانية التي أطلقها الروس على أوكرانيا وفعاليتها. تأكدوا أننا في عصر جديد والحرب أصبحت إما مستحيلة أو مدمرة للجميع .