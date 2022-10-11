وهاب: اسرائيل ركعت للحزب.. وهذا ما قاله عن الحرب!

قال رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": بمعزل عن الكلام الإنتخابي للابيد كل التحليلات الجدية الإسرائيلية تقول أن إسرائيل ركعت للحزب. أما ما هو أهم هو الكلام الإسرائيلي عن المسيرات الإيرانية التي أطلقها الروس على أوكرانيا وفعاليتها. تأكدوا أننا في عصر جديد والحرب أصبحت إما مستحيلة أو مدمرة للجميع".

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