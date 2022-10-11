غادر منزل ذويه منذ 6 أيّام ولم يعدّ... هل شاهدتموه؟

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صــــدر عـــن المديريـــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامــــة البـــــلاغ التالـــــــي:تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:- تركي فارس العبد (من مواليد عام 2005، سوري).الذي غادر بتاريخ 5-10-2022 منزل ذويه الكائن في بلدة النخلة - الكورة، ولم يعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 415463 - 06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.