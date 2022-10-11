كيف علّقت "الخارجية الإيطالية" على اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل؟

رأت وزارة الخارجية الإيطالية أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ستكون له من انعكاسات مهمة على الاستقرار والازدهار الإقليميين"، حسبما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.



وقالت في بيانٍ: "إيطاليا ترحب بجهود الأطراف المعنيين ووساطة الولايات المتحدة، وتأمل انجاز الاتفاق الذي تم الإعلان عنه للتو في أقرب".