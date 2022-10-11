بري تسلم نسخة" الترسيم" الرسمية المعدلة

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تسلّم رئيس مجلس النواب نبيه بري من نائبه الياس بو صعب، النسخة الرسمية النهائية المعدلة الذي تقدم بها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين للاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية.وبعد اللقاء قال بو صعب: "اطلعت دولة الرئيس على الملاحظات التي كان اعطانا اياها واكدنا الملاحظات التي طالب بها لبنان، والملاحظات التي اعطانا اياها الرئيس بري قد أخذ فيها بهذه المسودة لذلك اليوم استطيع ان اقول ان النقاش حول المسودة والتعديلات التي يمكن ان تطرأ عليها إنتهينا منه"، مشدداً على أن "بري كان دائما مرجعية لنا لنتكلم معه ونستشيره لأنه ذو خبرة كبيرة وما وصلنا إليه اليوم، وكان دائما ينبهنا على الأمور التي ممكن ان تعرقل المسار وفعلا هذا ما حصل".وحول موعد التوقيع على الاتفاق، اجاب بو صعب: "العبارة التي كان عليها الخلاف ليس الامر الواقع. والتوقيع وموعده يعود لفخامة رئيس الجمهورية عندما يتشاور مع دولة الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي في هذا القرار، اذا ما كنا سنقبل بالصيغة النهائية اخذت في الاعتبار ملاحظاتنا ولم اقل اننا قبلنا بالعرض. القبول يأتي من القيادات العليا وليس مني ولا اريد ان اعلق على ما يحصل في اسرائيل عندهم انتخابات كأي اي بلد تحصل مزايدات ومزايدات مقابلة. اليوم واذا كان مهتما بالامن والاستقرار والاقتصاد وهو يعرف ان في لبنان معادلة اذا لم يحصل فيها لبنان على حقوقه ونفطه وغازه وثرواته يعني ذلك سيكون هناك امام الاسرائيلي لاستخراج النفط والغاز هذا الموضوع واضح وضوح الشمس. في هذه المعادلة الإسرائيلي والاميركي والاوروبي معنيون بالاستقرار هذه واحدة من نقاط القوة الموجودة لدى لبنان بالاضافة الى الموقف الوطني الموحد".