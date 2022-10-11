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لبنان

الأبيض بحث سبل الاستجابة للكوليرا ... هل يعاني لبنان أزمة أمصال؟

Lebanon 24
11-10-2022 | 09:34
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 اجتمع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، الدكتور فراس الابيض، مع ممثلي مصانع الامصال في لبنان، وهي: مختبرات "ألفا"، و Sérum and Solutions، و Sérum Products" وذلك للاطلاع على عمل هذه المصانع والمخزون المتوافر لديها من الامصال، ضمن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة للاستجابة لمرض الكوليرا.
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واكد ممثلو هذه المصانع توافر كميات كبيرة من الأمصال تكفي للأشهر الثمانية المقبلة، إضافة الى توافر المواد الاولية اللازمة لتصنيع الامصال. 

وتم الاتفاق على التنسيق بين مصانع الامصال والجهات المحلية والدولية المعنية، لتلبية الحاجة لتصنيع المزيد من الامصال بحسب تطور الوضع الوبائي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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