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لبنان

باسيل: لتطبيق "الطائف" عبر تشكيل مجلس شيوخ واللامركزية

Lebanon 24
11-10-2022 | 09:38
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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، السفير البريطاني في بيروت هاميش كاول، في زيارة تعارف تم في خلالها التطرق إلى التطورات الإيجابية في موضوع الترسيم البحري وتأثيراتها على الوضع في لبنان.
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كما تم الاتفاق على أهمية وضع سياسية إصلاحية من خلال الاتفاق مع صندوق النقد واقرار القوانين التي قدمها التكتل.
 
وأكد باسيل "أهمية تطبيق اتفاق الطائف من خلال تشكيل مجلس شيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية و المالية".

كما أكد "أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قبل انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون".
المصدر: الوكالة الوطنية
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