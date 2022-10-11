محتجون أمام السفارة اليونانيّة في بيروت... ما السبب؟ (صور)

نفذّ عدد من أهالي الشبان الموقوفين في اليونان بسبب الهجرة غير الشرعية، إعتصاماً أمام السفارة اليونانيّة في بيروت.



وطالب المحتجون السلطات اليونانيّة والاتحاد الأوروبي بالافراج عن كل الموقوفين.



ولفتوا إلى أنّ التحركات مستمرة حتى تحقيق المطالب.

Advertisement