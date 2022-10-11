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لبنان

جولة لوزير الصحة غدا في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل

Lebanon 24
11-10-2022 | 10:08
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 يقوم وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض بجولة يرافقه فيها، وفد من المنظمات الدولية، يوم غد الأربعاء 12 تشرين الاول، الساعة التاسعة صباحا، للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي "الكوليرا" في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل وتقييم الوضع وتحديد الاحتياجات.
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وستشمل الجولة زيارة لبئر وادي السويد في عرسال وبلدية عرسال ومركز بلدية عرسال للرعاية الصحية الاولية ومستشفى الهرمل الحكومي ومستشفى دار الامل الجامعي ومعمل Serum &Solutions لصناعة الامصال في سرعين، ومحطة شمسين لضخ المياه في عنجر والتي تغذي كلا من بر الياس وشرق زحلة والقرى المجاورة.
 
وسيعقد الوزير الابيض مؤتمرا صحافيا في بلدية عرسال، الساعة العاشرة صباحا، بعد الاجتماع مع خلية الازمة في مقر البلدية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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