مبادرة من "الإسكان" تجاه الموظفات!

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أطلق مصرف الإسكان حملة "مكافحة سرطان الثدي" بالتعاون مع "الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي" من أجل مساندة النساء المصابات وعائلاتهنّ، بما أن شهر تشرين الأول من كل عام خُصّص للتوعية على مرض سرطان الثَدي.وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب: "نحن كمصرف الإسكان نقوم بدورنا الاجتماعي والإنساني من خلال إشراك موظفينا في التوعية على سرطان الثدي، كذلك نساعد في إحداث فرق في المجتمع لمواصلة الكفاح من أجل الشفاء".أضاف: "إن مصرف الإسكان واستكمالا منه لهذه الندوة سيجري فحوصات للموظفات (mammography&echography) في مستشفى رزق، وذلك مساهمةً منه في نشر التوعية الصحية في المصرف بشكل خاص، والوطن بشكل عام".