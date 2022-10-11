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لبنان

قائد الجيش استقبل الملحق العسكري الصربي

Lebanon 24
11-10-2022 | 10:32
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس المجلس الإسلامي العلوي في لبنان الشيخ محمد عصفور مع وفد مرافق، في حضور النائب فراس السلوم، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان. 

كذلك استقبل الملحق العسكري الصربي المقدم Vladan RELGIN، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه في لبنان.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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