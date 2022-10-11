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لبنان

توقيف 430 شخصاً خلال أيلول بهذه الجرائم!

Lebanon 24
11-10-2022 | 10:37
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
 
"حصيلةُ التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيلول المنصرم هي: توقيف 430 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 87 سلاحاً حربياً من مختلف الأنواع، وكميّات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعدداً من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصال.
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سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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