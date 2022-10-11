يوم توعوي حول سرطان الثدي في جامعة الحكمة

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لمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، تنظم كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة - ULS يومًا توعويًا بعد ظهر الخميس 13 تشرين الأول الحالي، في قاعة المسرح في الحرم الرئيسي للجامعة – فرن الشباك، يتضمن طاولة مستديرة وندوة صحية للتعريف بسبل الوقاية من هذا السرطان وكيفية القيام بالفحص الذاتي إضافة إلى شهادة حية تقدمها إحدى المصابات.وتقديرًا لدور المرأة في المجتمع وحرصًا عليه، ستؤمن جامعة الحكمة الفحص المجاني (تصوير شعاعي وإيكوغرافي) للسيدات من عائلة الجامعة بناء على موعد مسبق.