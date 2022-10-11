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لبنان

يوم توعوي حول سرطان الثدي في جامعة الحكمة

Lebanon 24
11-10-2022 | 10:53
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لمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول سرطان الثدي، تنظم كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة - ULS يومًا توعويًا بعد ظهر الخميس 13 تشرين الأول الحالي، في قاعة المسرح في الحرم الرئيسي للجامعة – فرن الشباك، يتضمن طاولة مستديرة وندوة صحية للتعريف بسبل الوقاية من هذا السرطان وكيفية القيام بالفحص الذاتي إضافة إلى شهادة حية تقدمها إحدى المصابات.  
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وتقديرًا لدور المرأة في المجتمع وحرصًا عليه، ستؤمن جامعة الحكمة الفحص المجاني (تصوير شعاعي وإيكوغرافي) للسيدات من عائلة الجامعة بناء على موعد مسبق.  


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