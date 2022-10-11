شيخ العقل استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد برفقة عضوي المجلس دكتور انيس بو ذياب وعصمت عبد الصمد، وتناول البحث قضايا اقتصادية واجتماعية مطروحة.وبعد اللقاء قال عربيد: "تشرفنا بزيارة سماحة شيخ العقل وكانت جلسة وجدانية وعميقة، تتطرقنا فيها الى المواضيع التي تشغل بال سماحته على المستويات الاجتماعية والاقتصادية وقضايا الفقر والتعليم والطبابة وغيرها، وقد وضعنا سماحته في حركة ونشاط المجلس وما نستطيع القيام به مع زملائنا وما هو مفيد للسلطتين التنفيذية والتشريعية وما يطال هموم الناس. واننا نزوّد الحكومة واللجان النيابية بأفكار شأنها المساعدة ضمن خطة تشاركية، لنقل صوت وافكار الناس ايضا، وفي هذا السياق نتطلع مع الرؤساء الروحيين من خلال قربهم من الناس وحمل همومهم لكي يساعدوننا وتقديم وجهة نظرهم في امور الساعة. وقدّمنا الى سماحة الشيخ دعوة المجلس لزيارة مركزه والقاء محاضرة ضمن مساحة حوارية ولقاء بالناس".