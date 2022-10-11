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لبنان

معوض بعد لقائه تكتل "الاعتدال الوطني": الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون بابا للانقاذ

Lebanon 24
11-10-2022 | 11:42
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 اكد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض أن "الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون بابا للانقاذ"، لافتا الى أن "أمامنا مسارين، الاول يتركز على انتخاب رئيس تسوية تكون قوته بضعفه أما المسار الثاني فهو رئيس الانقاذ الذي تنتجه المعارضة".
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واشار بعد لقائه تكتل "الاعتدال الوطني" الى أن "النقاش اليوم كان مثمرا"، لافتا الى أن "جلسة الخميس لن تكون حاسمة ولكن سنصل الى مقاربة مشتركة من أجل هذا الاستحقاق".
 
بدوره، قال النائب وليد البعريني: "إن الاستحقاق الرئاسي يعني الجميع وموقفنا قيد الدرس وسيكون واضحا لكننا لا نتعارض مع العناوين العريضة التي يطرحها النائب معوض".
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