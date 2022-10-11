Advertisement

لبنان

خضر: لاتخاذ البلديات تدابير لمواجهة انتشار "الكوليرا"

Lebanon 24
11-10-2022 | 11:52
A-
A+
Doc-P-999267-638011113068261329.jpg
Doc-P-999267-638011113068261329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميماً إلى كافة البلديات في المحافظة، شدد فيه على ضرورة "اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة انتشار الكوليرا".
 
وطلب من البلديات "إلزام الصهاريج التي تنقل مياه الشفة ومياه الإستعمال المنزلي للمخيمات والمنازل، الاستحصال على إذن مسبق من البلديات لنقل المياه ضمن شرط وحيد وهو وضع مادة الكلور في كل نقلة مياه تُنقل في الصهاريج لتعقيم المياه فيها، وستوزّع عليهم مادة الكلور من منظمة اليونيسف مع التعليمات اللازمة".
Advertisement
 
كما تواصل خضر مع "المنظمات التي تقوم بشفط الصرف الصحي في المخيمات لاتباع التدابير الصحية المناسبة". 
 
وأكد أن" مياه الشفة المستعملة في المنازل صالحة حسب تقارير مؤسسة مياه البقاع".
 
وأشار المحافظ خضر إلى "التحضير لإطلاق حملة توعية، لمساعدة الناس على معرفة عوارض وسبل الوقاية من الكوليرا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2022-10-11
18:24 | 2022-10-11
18:15 | 2022-10-11
16:51 | 2022-10-11
16:25 | 2022-10-11
16:12 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website