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لبنان

الراعي: الليل الطويل ستزول ظلمته مع انتخاب رئيس جديد للبلاد وحكومة جديدة

Lebanon 24
11-10-2022 | 11:58
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أقامت جامعة سيدة اللويزة - ذوق مصبح، قداسًا احتفاليًا لمباركة العام الجامعي 2022-2023، في قاعة عصام فارس، ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وأشار الراعي في عظته "أن كلّ الشعب اللبنانيّ يحزن في هذه السنوات الأخيرة من رؤية بلادنا تنهار، وتتفكّك مؤسّساتها، ويحزن على الأخصّ شبابنا بسبب الأفق المسدود أمام وجههم. ولكنّ الأمل وطيد بأنّ هذا الليل الطويل ستزول ظلمته مع انتخاب رئيس جديد للبلاد وحكومة جديدة".
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وتوجه إلى الشباب قائلا: "اعملوا من أجل إيصال النخب إلى مراكز القرار، ومن أجل خلق رجال دولة همّهم الأساسي الإنسان وطموحاته المحقّة، لا رجال سياسة غارقين في الأنانيَّة القاتلة، ومرض السلطة والتسلّط ".
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