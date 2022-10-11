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لبنان

هل يتجه لبنان للتصويت ضد الاستفتاء الروسي على ضم الأقاليم الأربعة؟

Lebanon 24
11-10-2022 | 12:01
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن لبنان سيتجه للتصويت ضد الاستفتاء الروسي على ضم الأقاليم الأربعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابعت المعلومات لـ"الجديد" أن هذا الموقف يأتي على مبدأ أن لبنان عانى من قضم الأراضي وعلى اعتبار أن الحل يأتي عبر قنوات الحوار.
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