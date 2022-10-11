إصابات الكوليرا في لبنان تزداد... إليكم الجديد

اعلنت وزارة الصحة قي تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 4 إصابات في الساعات ال24 الماضية، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 18 في المناطق الشمالية، فيما لم يسجل وفيات".

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