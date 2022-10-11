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لبنان

إصابات الكوليرا في لبنان تزداد... إليكم الجديد

Lebanon 24
11-10-2022 | 12:02
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 اعلنت وزارة الصحة قي تقرير نشرته عن حالات الكوليرا في لبنان، تسجيل" 4  إصابات في الساعات ال24 الماضية، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 18 في المناطق الشمالية، فيما لم يسجل وفيات".
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الكوليرا

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