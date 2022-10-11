ميقاتي التقى عون في بعبدا بحضور بوحبيب وشقير: توتال ستبدأ بعملية التنقيب فور انتهاء مذكرة التفاهم

Advertisement

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وعرض معهما، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، التطورات العامة وآخر المستجدات لاسيما تلك المتعلقة بالتوصل الى الاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية بعدما ان تسلم رئيس الجمهورية النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.وبعد اللقاء ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: "إجتمعت مع فخامة الرئيس، ومن الطبيعي كان الحديث يتعلق بالتفاهم الاخير الذي حصل بشأن الحدود البحرية. كان الاجتماع جيدا وفخامته يجري وفريق العمل قراءة نهائية لمذكرة التفاهم وعلى ضوئها انا اعتقد ان فخامة الرئيس سيتوجه بكلمة الى اللبنانيين في هذا الصدد ايذانا بمرحلة ستكون بإذن الله مرحلة خير. في هذه المناسبة لا بد من توجيه كلمة شكر اولا الى فريق العمل اللبناني الذي انكب على درس هذا الاتفاق، من دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، واللواء عباس ابراهيم والاستاذ علي حمدان والاستاذ انطوان شقير الذين بقيوا على اتصال مستمر ، وكنا نحن الرؤساء نتابع معهم دقائق مذكرة التفاهم هذه.والشكر ايضا للادارة الاميركية التي بذلت جهدا كبيرا للوصول الى هذا الاتفاق ، والشكر ايضا للحكومة الفرنسية وللرئيس الفرنسي بالذات لما قاموا به في الساعات الاخيرة، في ما يتعلق بشركة " توتال" وانجاح هذه الاتفاقية".اضاف: "حصل هذا الصباح اجتماع مع شركة توتال في السراي واتفقنا على ان تبدأ بعملية التنقيب فور الانتهاء من مذكرة التفاهم.حاليا تجري قراءة اخيرة من قبل فريق العمل وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تتعلق بالترجمة الى اللغة العربية، وفخامة الرئيس سيطل على اللبنانيين الليلة او غدا على ابعد تقدير ليزف البشرى الى اللبنانيين ببدء مرحلة جديدة نأمل ان تحمل الخير للبنان، بعدما انتهينا من مرحلة كانت صعبة.لا بد ايضا من توجيه الشكر الى الجيش ومصلحة الهيدروغرافيا التي قامت بجهد كبير مع فريق العمل التقني اللبناني للوصول الى هذه النتيجة".سئل: ما هو الموقف اللبناني من التصويت المتوقع في الامم المتحدة بشأن الازمة الاوكرانية؟أجاب:"التصويت سيكون غدا، وضمن السياق الذي اتخذته الحكومة اللبنانية منذ بداية الازمة الاوكرانية".