24
o
بيروت
24
o
طرابلس
8
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
8
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ميقاتي التقى عون في بعبدا بحضور بوحبيب وشقير: توتال ستبدأ بعملية التنقيب فور انتهاء مذكرة التفاهم
Lebanon 24
11-10-2022
|
11:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب وعرض معهما، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، التطورات العامة وآخر المستجدات لاسيما تلك المتعلقة بالتوصل الى الاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية بعدما ان تسلم رئيس الجمهورية النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
Advertisement
وبعد اللقاء ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: "إجتمعت مع فخامة الرئيس، ومن الطبيعي كان الحديث يتعلق بالتفاهم الاخير الذي حصل بشأن الحدود البحرية. كان الاجتماع جيدا وفخامته يجري وفريق العمل قراءة نهائية لمذكرة التفاهم وعلى ضوئها انا اعتقد ان فخامة الرئيس سيتوجه بكلمة الى اللبنانيين في هذا الصدد ايذانا بمرحلة ستكون بإذن الله مرحلة خير. في هذه المناسبة لا بد من توجيه كلمة شكر اولا الى فريق العمل اللبناني الذي انكب على درس هذا الاتفاق، من دولة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، واللواء عباس ابراهيم والاستاذ علي حمدان والاستاذ انطوان شقير الذين بقيوا على اتصال مستمر ، وكنا نحن الرؤساء نتابع معهم دقائق مذكرة التفاهم هذه.والشكر ايضا للادارة الاميركية التي بذلت جهدا كبيرا للوصول الى هذا الاتفاق ، والشكر ايضا للحكومة الفرنسية وللرئيس الفرنسي بالذات لما قاموا به في الساعات الاخيرة، في ما يتعلق بشركة " توتال" وانجاح هذه الاتفاقية".
اضاف: "حصل هذا الصباح اجتماع مع شركة توتال في السراي واتفقنا على ان تبدأ بعملية التنقيب فور الانتهاء من مذكرة التفاهم.حاليا تجري قراءة اخيرة من قبل فريق العمل وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تتعلق بالترجمة الى اللغة العربية، وفخامة الرئيس سيطل على اللبنانيين الليلة او غدا على ابعد تقدير ليزف البشرى الى اللبنانيين ببدء مرحلة جديدة نأمل ان تحمل الخير للبنان، بعدما انتهينا من مرحلة كانت صعبة.لا بد ايضا من توجيه الشكر الى الجيش ومصلحة الهيدروغرافيا التي قامت بجهد كبير مع فريق العمل التقني اللبناني للوصول الى هذه النتيجة".
سئل: ما هو الموقف اللبناني من التصويت المتوقع في الامم المتحدة بشأن الازمة الاوكرانية؟
أجاب:"التصويت سيكون غدا، وضمن السياق الذي اتخذته الحكومة اللبنانية منذ بداية الازمة الاوكرانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فضيحة إسرائيليّة" تنكشِف في لبنان.. ما علاقة أوكرانيا؟
Lebanon 24
"فضيحة إسرائيليّة" تنكشِف في لبنان.. ما علاقة أوكرانيا؟
05:00 | 2022-10-11
11/10/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيفعله باسيل في آخر عشرين يومًا
Lebanon 24
هذا ما سيفعله باسيل في آخر عشرين يومًا
02:00 | 2022-10-11
11/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
11/10/2022 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تخيير باسيل آخر الدواء: عون ام فرنجية؟
Lebanon 24
تخيير باسيل آخر الدواء: عون ام فرنجية؟
07:00 | 2022-10-11
11/10/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأردن أوقف المطران الحاج في المطار ؟
Lebanon 24
الأردن أوقف المطران الحاج في المطار ؟
23:05 | 2022-10-10
10/10/2022 11:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:30 | 2022-10-11
تحرّك خليجي لانتخاب رئيس يحافظ على اتفاق "الطائف"
18:24 | 2022-10-11
تعميم
18:15 | 2022-10-11
الثقة معدومة مع دولة كبرى
16:51 | 2022-10-11
شيا: اتفاق ترسيم الحدود سيعزز الاستثمار الخارجي في لبنان
16:25 | 2022-10-11
القوال للمحامين النواب: اعتصموا جميعكم معًا في مبنى البرلمان ولا تغادروه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية
16:12 | 2022-10-11
مقدمات نشرات الاخبار
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
12/10/2022 02:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
12/10/2022 02:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
12/10/2022 02:23:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact