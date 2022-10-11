"العم عدنان" خرج من منزله في طرابلس ولم يعد

خرج السيد عدنان ابراهيم من منزله في طرابلس ساحة الدفتردار، ولم يعد حتى اللحظة.

الرجاء التواصل عبر الرقم ٧٦٤٨٨٩٨١ في حال معرفة أي معلومات عنه.

يذكر ان المفقود يعاني من مرض الزهايمر.

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