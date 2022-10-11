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لبنان

نصر الدين الغريب: نجح لبنان في استعادة حقه في المياه الإقليمية للتنقيب عن النفط والغاز

Lebanon 24
11-10-2022 | 13:48
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قال  الشيخ نصر الدين الغريب في بيان: "حقا إنها بشرى للبنان وأمل في مستقبل يحاكي البلدان النفطية. لقد توصل إلى الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود، بعد صراع طويل مع عدو مغتصب ومهيمن على فلسطين الحبيبة بالجور والظلم واستباحة المقدسات والمعالم الحضارية. ونجح لبنان في استعادة حقه في المياه الإقليمية، للتنقيب عن النفط والغاز وأجبر هذا العدو ومن يقف خلفه على الاعتراف بذلك والسير بالاتفاق المزمع توقيعه".
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أضاف: "النصر هذا لم يتحقق بالتفاهم والسياسة وبالوسيط الأميركي فقط، إنما أيضا بإعلان المقاومة واستنفار صواريخها والمسيرات الّتي فعلت فعلها في جولة فوق المنصة، حينها أدرك هذا العدو أّن نار جهنم ستنصب عليه لا محال، فأقر واعترف بالواقع الّذي يعاني منه وخضع صاغرا أمام المقاومين الأبطال الميامين".

وتابع: "باتفاقنا جميعا واتخاد القرار الموحد من الرؤساء الثلاثة واجتماعهم ولو مرة واحدة من أجل لبنان، تحقق الهدف المنشود إلى جانب المقاومة بالمعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة. وبذلك، نأمل أن يستعيد لبنان إشراقه وازدهاره، وأن يخرج من ظلمة الفقر وجور العدوان".

وأردف: "فلتكن هذه الجولة الوطنية الجبارة حافزا لنا لكل الاستحقاقات المنشودة وليقف المسؤولون جميعا صفا واحدا لاستعادة الأمل لهذا الوطن الحبيب بعد ظلمة طال أمدها، وليتحقق هذا في عهد فخامة الرئيس المجاهد والمناضل والصابر على ظلم الظالمين".

وختم: "تبقى الغصة في قلوبنا لأن هذا الترسيم حري أن يكون بيننا وبين فلسطين الدولة الحرة وليست المحتلة، آملين بوحدة الصف العربي، وبالمقاومة في لبنان وفلسطين، أن يتحقق أملنا وهو السميع المجيب".
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