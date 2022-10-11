حريق بين وادي جزين وعراي يعمل الدفاع المدني على محاصرته

شب حريق بين وادي جزين وعراي، ولم تتمكن سيارات الدفاع المدني من الوصول الى موقع الحريق نظرا لوعورة المكان. وضربت وحدات الاطفاء في الدفاع المدني طوقا لمحاصرت النيران ووقف تمددها.

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