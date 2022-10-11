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لبنان

حريق بين وادي جزين وعراي يعمل الدفاع المدني على محاصرته

Lebanon 24
11-10-2022 | 13:59
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شب حريق بين وادي جزين وعراي، ولم تتمكن سيارات الدفاع المدني من الوصول الى موقع الحريق نظرا لوعورة المكان. وضربت وحدات الاطفاء في الدفاع المدني طوقا لمحاصرت النيران ووقف تمددها.
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وادي جزين

عراي

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