سامي الجميل استقبل مخزومي وتأكيد أهمية "توحيد الجهود لإيصال رئيس سيادي إصلاحي يملك القدرة على الإنقاذ"

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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي ترافقه المستشارة الدكتورة كارول زوين، وجرى التداول في الأوضاع العامة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي.واكد الاجتماع "أهمية توحيد الجهود لإيصال رئيس سيادي اصلاحي يملك القدرة على الإنقاذ ولديه رؤية واضحة لحل الأزمات التي يمر فيها لبنان وتحسين الوضع الاقتصادي، ووضع حد للتدهور المالي الحاصل واستعادة علاقات لبنان مع دول العالم.كما جرى تأكيد على أهمية التعاون بين كافة القوى لتغيير النهج القائم والمباشرة في العملية الإصلاحية في أسرع وقت لرفع العبء عن كاهل اللبنانيين"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للجميل.