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لبنان
وزارة الخارجية الأردنية ترحب باتفاق الترسيم: يساعد لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية
Lebanon 24
11-10-2022
|
14:08
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أشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، "بالدور الكبير الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أهمية هذا الاتفاق الذي "سيمكن لبنان الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي مساعدة لبنان على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تقف أمامه وتحقيق الأمن والاستقرار".
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وأشار إلى أن "الأردن يدعم كل الخطوات التي تصب في مصلحة لبنان وتكريس الأمن والاستقرار فيه، ومواجهة تحدياته كافة".
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