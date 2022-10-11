نصرالله عن ملف الترسيم: سنتخذ احتياطاتنا خشية أن تتغير المواقف والآراء في أي لحظة



Advertisement



وأشار، في كلمة خلال مهرجان نظمه الحزب إحياءً لمناسبة ولادة الرسول، إلى "أنّنا ننتظر أيضًا الموقف الرسمي من حكومة العدو، ولو أن رئيس الحكومة أعلن موافقته، يبقى موافقة الحكومة"، لافتًا إلى أنه "سنتخذ احتياطاتنا خشية أن تتغير المواقف والآراء في أي لحظة". أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، "أنّنا أمام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية، والمعني بإعلان الموقف اللبناني هو رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة"، قائلًا: "نحن ننتظر إعلان الموقف الرسمي من الرئيس".وأشار، في كلمة خلال مهرجان نظمه الحزب إحياءً لمناسبة ولادة الرسول، إلى "أنّنا ننتظر أيضًا الموقف الرسمي من حكومة العدو، ولو أن رئيس الحكومة أعلن موافقته، يبقى موافقة الحكومة"، لافتًا إلى أنه "سنتخذ احتياطاتنا خشية أن تتغير المواقف والآراء في أي لحظة".

وقال: "بالنسبة لنا نحن سننتظر اللحظة التي تذهب فيها الوفود إلى الناقورة للتوقيع وفق آلية معينة، حينها يمكننا القول أن الاتفاق حصل"، مشدّدًا على أنّ "بالنسبة لنا كمقاومة، ما يعنينا هو الموقف اللبناني ونحن إلى جانب الدولة، وما يهمنا هو ما يقوله المسؤولون اللبنانيون وهو أن هذا الاتفاق يلبي المطالب اللبنانية".

وأضاف نصرالله: هناك قلق من الفساد في مرحلة ما بعد الاتفاق وهذا يرتب مسؤولية بالدرجة الأولى على مجلس النواب".