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لبنان

توقيف 3 أشخاص في حي السلم وصحراء الشويفات

Lebanon 24
11-10-2022 | 15:44
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 11 / 10 / 2022، دهمت دورية من مديرية المخابرات عدة منازل في منطقة حي السلم وأوقفت المواطن (ع. م) لإقدامه على: إطلاق النار، والتعدي على المواطنين، وتعاطي المخدرات وترويجها، السلب والسرقة، وفرض الخوات بقوة السلاح. كما أوقفت المواطن (ع. ح)، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم: (اطلاق النار على أحد العسكريين وإصابة آخرين، الاتجار بالمخدرات وترويجها، والاتجار بالاسلحة).
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كما دهمت دورية من المديرية منزلاً في منطقة صحراء الشويفات وأوقفت المواطن (ح. ز) لافتعاله الإشكالات، والتعدي على المواطنين، وإطلاق النار وإصابة عدد من الأشخاص.‏

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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