القوال للمحامين النواب: اعتصموا جميعكم معًا في مبنى البرلمان ولا تغادروه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية

دعت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال فنيانوس خلال احتفالٍ أقامته نقابة المحامين في بيروت في مناسبة يوم المحامي "الزملاء المحامين النواب، لا أن يقوموا بدورهم الانتخابي متى دعوا إليه فقط، بل أن يمضوا فيعتصموا جميعهم معا منذ اليوم في مبنى البرلمان، ولا يغادروه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لأن انتماءهم إلى الوطن وديمومته، وإلى الحق الذي تمثله نقابتاهم، والذي مارسوه دفاعا طويلا عريضا عن القانون والقيم والإنسان، أرفع مقاما وأجل مسؤولية من انتمائهم إلى طوائفهم وأحزابهم ومناطقهم".

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