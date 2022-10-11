شيا: اتفاق ترسيم الحدود سيعزز الاستثمار الخارجي في لبنان

Advertisement

هنأت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، الشعب اللبناني بإنجاز "الترسيم البحري مع اسرائيل كما وكل من لعب دوراً بناء في المفاوضات"، وأكدت أن "هذه الاتفاقية ستعزز الاستثمار الخارجي في لبنان وهذا أساسي إزاء الوضع المأسوي في البلد".ولفتت في كلمة لها من السفارة الأميركية، إلى أنه "يمكن للبنان التعويل على التطور في مجال الطاقة والموارد الطبيعية ستكون مفتوحة للاستيراد والتصدير ومن المهم التزام الجميع بتعهداتهم"، وأضافت: "حقول الغاز ستُؤمن موارد طاقة للأسواق والمهم الآن التزام الفرقاء بالتزاماتهم بموجب هذا الاتفاق"