الثقة معدومة مع دولة كبرى

تمر علاقة لبنان بدولة كبرى مناوئة لدولة كبرى حليفة بمرحلة من عدم الثقة، ويخشى أن تتصاعد المشكلة في الأشهر المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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