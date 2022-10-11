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لبنان
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Lebanon 24
11-10-2022
|
18:24
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عمَّم حزب بارز على نوابه وقياديِّيه المكلفين بالتحدث أن يلزموا الصمت طوال فترة المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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