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لبنان

تحرّك خليجي لانتخاب رئيس يحافظ على اتفاق "الطائف"

Lebanon 24
11-10-2022 | 18:30
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بقي التحرّك الذي يقوم به سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري، محور متابعة ورصد من جانب الأوساط السياسية والإعلامية، وسط حديث، كما علمت "السياسة" الكويتية عن جهود خليجية تقودها الرياض، بدعم أميركي وفرنسي، من أجل التوصل إلى انتخاب شخصية لبنانية سيادية لرئاسة الجمهورية، تأخذ على عاتقها ترسيخ دعائم اتفاق الطائف واستكمال تنفيذه، وهو الأمر نفسه الذي تشدد عليه البطريركية المارونية وسائر المرجعيات الروحية. (السياسة الكويتية)
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