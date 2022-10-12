مؤتمر صحافي للنواب التغييريين اليوم

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كشفت النائب نجاة عون صليبا أن كتلة"النواب التغييريين" ستعقد مؤتمراً صحافياً اليوم تُعلن فيه مرشحها الذي ستصوّت له، علماً أن بات لدينا ثلاثة مرشّحين نعمل عليهم، وهم ناصيف حتّي، صلاح حنين وزياد بارود".وفي حديث لـ"الأنباء" الالكترونية، لفتت صليبا إلى أن "تواصلاً يجري مع الكتل لوضعها في أجواء هذه الأسماء، كما أننا مستعدون لفتح نقاش مع النائب المرشّح ميشال معوّض في حال أبدى انفتاحه واستعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء، لأن ذلك شرطاً من شروطنا".وتوقّعت صليبا أن تُعقد الجلسة رغم غياب نواب تكتّل "لبنان القوي"، لكن الأجواء تُشير إلى أن لا نتيجة فعلية في ظل غياب عدد كبير من النواب.