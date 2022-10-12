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لبنان

عبدلله: على البلديات التنبه الى مخاطر الصرف الصحي

Lebanon 24
12-10-2022 | 01:15
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 غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الكوليرا تنتقل عبر المياه أساسا، ولأننا نعاني من أزمة مياه خانقة بسبب غياب الكهرباء عن كامل الأرض اللبنانية، فإن المراقبة والمعالجة تبقى اولا من مسؤولية مصالح المياه، وتتطلب من البلديات الانتباه إلى مخاطر الصرف الصحي القريب من مياه الشفة. ويبقى أن نتيقظ جميعا للمياه التي نشربها".
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