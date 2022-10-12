عبدلله: على البلديات التنبه الى مخاطر الصرف الصحي

الكوليرا تنتقل عبر المياه أساسا،
ولأننا نعاني من أزمة مياه خانقة بسبب غياب الكهرباء على كامل الأرض اللبنانية،
فأن المراقبة والمعالجة تبقى اولا من مسؤولية مصالح المياه ،وتتطلب من البلديات الانتباه إلى مخاطر الصرف الصحي القريب من مياه الشفة.
ويبقى،أن نتيقظ جميعا للمياه التي نشربها.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 12, 2022
الكوليرا تنتقل عبر المياه أساسا،
ولأننا نعاني من أزمة مياه خانقة بسبب غياب الكهرباء على كامل الأرض اللبنانية،
فأن المراقبة والمعالجة تبقى اولا من مسؤولية مصالح المياه ،وتتطلب من البلديات الانتباه إلى مخاطر الصرف الصحي القريب من مياه الشفة.
ويبقى،أن نتيقظ جميعا للمياه التي نشربها.