اجتماع "عاصف" للنواب التغييريين والتصويت بالورقة البيضاء "غير محسوم"

يستمر رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأيه بجلسة يوم غد النيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتي من المرجح عدم اكتمال نصابها، في تكرار لمشهدية الجلسات التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون حيث توالت الجلسات التي لم يكتمل نصابها الى ان وقع الاتفاق على انتخابه .

في المقابل، وعلى الرغم من قرار "التيار الوطني الحر" بمقاطعة الجلسة، الا في حال حصول تطور مفاجئ، يبدو ان تصويت تحالف التيار وفريق الثامن من آذار بورقة بيضاء لم يحسم بعد.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هذه القوى لم تحسم خيارها بالتصويب بورقة بيضاء، اذ ان الاولوية الان هي للحفاظ على وحدة الموقف ولو بالشكل العام، لذلك ستبقى الاتصالات مفتوحة حتى الساعة الاخيرة.

وترى المصادر ان النقاش يتم حول اختيار اسم شخصية توافقية للتصويت لها من اجل تمرير المرحلة الحالية قبل الذهاب الى المرشح الاساسي، لكن في حال فشل هذا الامر ستكون الورقة البيضاء هي الحل.

واليوم يعقد "النواب التغييريون" اجتماعًا لتحديد مواقفهم من جلسة الانتخاب.

ووصف مراقبون الاجتماع بانه سيكون "عاصفا" نظرًا لما يحمله من اختلاف حاد في وجهات النظر.

وأشارت الأوساط المطلعة إلى أن التصويت بورقة بيضاء يعد أحد الخيارات، ولكن تبقى كل الاحتمالات مفتوحة.